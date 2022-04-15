Зеленський: Найважча ситуація зараз на Донбасі

РФ зібрала війська у напрямку Донецької та Луганської областей із Сирії, Владивостока та інших місць

Зеленський про майбутню битву / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважча ситуація – це битва за Донбас. Окупанти стягують туди всі свої сили. Ситуація в ООС впливатиме на перебіг війни.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для BBC.

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"Я думаю, що це найважча ситуація – битва за Донбас. Там зосереджено наше потужне угруповання, ООС – це центр, я вважаю, сьогоднішньої ескалації, який впливатиме на хід цієї війни", – сказав Зеленський.

Російські війська стягують туди свої війська звідусіль, починаючи з північного напрямку, війська з київського та чернігівського напрямів.

"Також туди прямують війська звідусіль: із Сирії, з Владивостока, з багатьох різних місць Російської Федерації... Для того, щоб боротися за Донбас, щоб оточити угруповання з 44 тисяч наших військовослужбовців, щоб забрати весь Донбас", – сказав президент.

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Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме з залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, з застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – зазначив Кулеба.

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