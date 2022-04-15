Зеленский: Самая трудная ситуация сейчас на Донбассе

РФ собрала войска в направлении Донецкой и Луганской областей из Сирии, Владивостока и других мест

Зеленский о предстоящей битве / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая трудная ситуация – это битва за Донбасс. Оккупанты стягивают туда все свои силы. Ситуация в ООС будет влиять на ход войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью для BBC.

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"Я думаю, что это самая трудная ситуация – битва за Донбасс. Там сосредоточена наша мощная группировка, ООС – это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны", – сказал Зеленский.

Российские войска стягивают туда свои войска отовсюду, начиная с северного направления, войска с киевского и черниговского направлений.

"Также туда направляются войска отовсюду: из Сирии, с Владивостока, из многих разных мест Российской Федерации... Для того, чтобы бороться за Донбасс, чтобы окружить группировки из 44 тысяч наших военнослужащих, чтобы забрать весь Донбасс", – сказал президент.

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Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.

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