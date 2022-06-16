Зеленский срочно созвал СНБО из-за угрозы нападения со стороны Беларуси

Сохраняется угроза вторжения в нашу страну вражеских войск со сторон Беларуси. Именно поэтому 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего, где выработались превентивные меры, чтобы не допустить быстрого продвижения войск противника.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".
Что известно
"Вчера (15 июня – Ред.) президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", – раскрыл в эфире далеко не все детали Алексей Данилов.
Обстановка
- 7 июня зачем-то Министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по переходу с мирного на военное время.
- В начале июня сайт "Сегодня" выяснял, что происходит на приграничных территориях и сможет ли Россия начать новое наступление сразу по двум направлениям: с севера – на Киев и со стороны Беларуси на Волынь.
- 10 июня стало известно, что Россия решила забрать зенитные ракетные комплексы С-400, которые ранее были доставлены в Беларусь. Их заметили в колонне, которая направлялась в Гомель.