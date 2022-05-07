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Зеленський: Україна готує другий етап евакуації з "Азовсталі"

Павло Заяць Павло Заяць
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7 травня, 22:50
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В рамках другого етапу планують вивезти з території заводу поранених і медпрацівників
Зеленський розповів про плани з евакуації люедй з заводу "Азовсталь"
Зеленський розповів про плани з евакуації люедй з заводу "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

З заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали понад 300 цивільних осіб, в першу чергу жінок та дітей. Наразі готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених і медиків.

Про це повідомив 7 травня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Президент подякував командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН, які допомогли провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі".

"Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі". І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна працює й над тим, щоб вивезти військових – "усіх героїв, які захищають Маріуполь".

"Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", – наголосив глава держави.

Зеленський про ракетні обстріли України

Президент також прокоментував масовані ракетні обстріли армією РФ українських міст.

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"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе", – наголосив він.

За словами Зеленського, станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

"Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково", – сказав президент.

Президент про економічні проблеми через війну

Як зазначив Зеленський, серед головних економічних питань – забезпечення українців пальним. Він провів нараду щодо подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

"Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно", – сказав глава держави.

Також президент сьогодні заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

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"Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо", – заявив він.

Зеленський нагородив захиснікив України

Президент ввечері підписав укази про нагородження захисників України.

Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

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