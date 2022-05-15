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Зеленський: Час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 23:53
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Україна працює над посиленням санкції проти РФ
Зеленський заявив, що нові санкції проти РФ не за горами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський заявив, що нові санкції проти РФ не за горами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати над посиленням санкції проти РФ.

Про це він сказав під час звернення до українців.

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Деталі

"Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них — відчувати постійно", — заявив глава держави.

Зеленський додав, що зараз першочергово – це нафтове ембарго.

"Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити", — сказав президент.

Санкції проти РФ працюють

У Росії губернатори масово складають повноваження. Ймовірно, це пов'язано із санкціями проти РФ.

Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок, 10 травня, заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий строк. Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

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Видання пише, що хоча губернаторів російських регіонів обирають, вони політично підпорядковані Кремлю.

Деякі губернатори, що подали у відставку, представляють регіони, де керівний блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

Голова аналітичного Центру розвитку регіональної політики в Москві Ілля Гращенков заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, спричиненого санкціями Заходу.

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"Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами", — сказав Гращенков.

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