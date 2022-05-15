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Зеленський: Готуємось до нових спроб Росії наступати на Донбасі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 22:56
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РФ продовжує вести війну проти України
Зеленський розповів, що РФ готується наступати на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів, що РФ готується наступати на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 15 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент — головне

  • Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Щоб зберігати стабільність зараз, розпочинати відбудову зруйнованого Росією.
  • Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Зараз першочерговим є нафтове ембарго. Час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується.
  • Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до України. Інформація про наші потреби має бути постійно в новинах усіх держав.
  • Для цього у понеділок буду спілкуватись зі студентами 63 провідних американських та 2 канадських університетів, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Наприкінці травня буде звернення до студентів і викладачів Стенфордського університету.
  • Готуюся до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави. Відповім на деякі важливі питання і очікую глибоких запитань від них.
  • Звертаюсь до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом і вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава та голос має значення. Найближчим часом звертатимусь до парламенту Люксембургу.
  • На 23 травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватися післявоєнне відновлення.
  • Продовжуємо складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно.
  • Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми "ленд-лізу".
  • Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію, бо відступатимуть.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах із президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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