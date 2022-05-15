Зеленський: Готуємось до нових спроб Росії наступати на Донбасі

РФ продовжує вести війну проти України

Зеленський розповів, що РФ готується наступати на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 15 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент — головне

Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Щоб зберігати стабільність зараз, розпочинати відбудову зруйнованого Росією.

Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Зараз першочерговим є нафтове ембарго. Час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується.

Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до України. Інформація про наші потреби має бути постійно в новинах усіх держав.

Для цього у понеділок буду спілкуватись зі студентами 63 провідних американських та 2 канадських університетів, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Наприкінці травня буде звернення до студентів і викладачів Стенфордського університету.

Готуюся до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави. Відповім на деякі важливі питання і очікую глибоких запитань від них.

Звертаюсь до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом і вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава та голос має значення. Найближчим часом звертатимусь до парламенту Люксембургу.

На 23 травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватися післявоєнне відновлення.

Продовжуємо складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно.

Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми "ленд-лізу".

Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію, бо відступатимуть.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах із президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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