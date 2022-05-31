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Зеленский: ВСУ срывают все планы оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 мая, 22:58
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Украинские защитники постепенно освобождают Украину от российских захватчиков
Зеленский рассказал об успехах ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал об успехах ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 97-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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О чем говорил Зеленский?

"Наконец имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление его в силу продлится еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление.

Европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора. Но важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически.

Ожидаем также отключения одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в пределах шестого санкционного пакета. Наконец – прекращение вещания российских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом.

Дальнейшую санкционную политику Евросоюза обсудил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей, настоящему другу Украины, за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновенное выступление в Верховной Раде. Словакия с первых дней полномасштабной войны стала одним из наших важнейших партнеров в оборонной сфере. И будем продолжать это сотрудничество.

Говорили сегодня и о европейском движении Украины. Зузана Чапутова лично помогает ускорить интеграцию нашего государства. И мы всегда будем за это благодарны. Готовим и решения для более эффективного управления процессами на границе наших государств. В частности совместный таможенный контроль. В начале визита в Украину президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и воочию увидела разрушения, совершенные российской армией. Каждого и каждого, кто видит это собственными глазами, уже не надо убеждать, почему Россия должна понести максимальную ответственность за эту войну. Я верю, что Словакия окажет всю необходимую помощь, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников и чтобы отстроить после войны все, что они разрушили.

Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, "подгонять" Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит прежде всего каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад только потому, что в Москве пожелали что-то захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечен в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту.

Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово – сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо.

На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление — Гуляйполе и Орехово.

В этой широкой картине надо видеть, что наши Защитники и Защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве.

Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно быстрее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом везде, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за рубежом. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно. Я работаю для этого ежедневно.

Подписал новый указ о награждении наших героев. 215 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 17 из них – посмертно", – сказал президент.

Зеленский рассказал об уникальной возможности, которую получила Украина

Украина в условиях войны с Россией получила возможность сформировать именно то будущее, которое изберет ее народ.

"Миллионы наших людей борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. Именно сейчас и именно наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. Это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это есть для других стран и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь", — подчеркнул президент.

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Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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