Зеленский: ВСУ срывают все планы оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 97-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Наконец имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление его в силу продлится еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление.

Европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора. Но важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически.

Ожидаем также отключения одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в пределах шестого санкционного пакета. Наконец – прекращение вещания российских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом.

Дальнейшую санкционную политику Евросоюза обсудил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей, настоящему другу Украины, за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновенное выступление в Верховной Раде. Словакия с первых дней полномасштабной войны стала одним из наших важнейших партнеров в оборонной сфере. И будем продолжать это сотрудничество.

Говорили сегодня и о европейском движении Украины. Зузана Чапутова лично помогает ускорить интеграцию нашего государства. И мы всегда будем за это благодарны. Готовим и решения для более эффективного управления процессами на границе наших государств. В частности совместный таможенный контроль. В начале визита в Украину президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и воочию увидела разрушения, совершенные российской армией. Каждого и каждого, кто видит это собственными глазами, уже не надо убеждать, почему Россия должна понести максимальную ответственность за эту войну. Я верю, что Словакия окажет всю необходимую помощь, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников и чтобы отстроить после войны все, что они разрушили.

Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, "подгонять" Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит прежде всего каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад только потому, что в Москве пожелали что-то захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечен в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту.

Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово – сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо.

На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление — Гуляйполе и Орехово.

В этой широкой картине надо видеть, что наши Защитники и Защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве.

Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно быстрее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом везде, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за рубежом. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно. Я работаю для этого ежедневно.

Подписал новый указ о награждении наших героев. 215 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 17 из них – посмертно", – сказал президент.