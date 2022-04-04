Зеленський виступив на "Греммі": Підтримайте нас у будь-яким спосіб, тільки не мовчанням

Президент нагадав світові про зруйновані українські міста та загиблих дітей

Володимир Зеленський виступив на врученні "Греммі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою на 64-й щорічній церемонії вручення музичної премії "Греммі" і закликав увесь світ підтримати Україну, яка протистоїть російській агресії.

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють", – цитує українського президента CNN.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR — NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

/ Фото: Reuters

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Як зазначив Зеленський, "війна не дозволяє нам обирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші".

"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях", – сказав він і додав, що "музика все одно прорветься".

/ Фото: Reuters

Президент зазначив, що Україна захищає свободу та закликав усіх говорити правду про війну – у соцмережах, по телевізору.

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"Підтримайте нас у будь-який спосіб, але не мовчанням. І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими та вільними, як ви на сцені "Греммі", – додав він.