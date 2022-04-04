Зеленский выступил на "Грэмми": Поддержите нас любым способом, только не молчанием

Президент напомнил миру о разрушенных украинских городах и погибших детях

Владимир Зеленский выступил на вручении "Грэмми" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" и призвал весь мир поддержать Украину, противостоящую российской агрессии.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют", – цитирует украинского президента CNN.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR — NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

/ Фото: Reuters

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Как отметил Зеленский, "война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине".

"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях", – сказал он и добавил, что "музыка все равно прорвется".

/ Фото: Reuters

Президент отметил, что Украина защищает свободу и призвал всех говорить правду о войне – в соцсетях, по телевизору.

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"Поддержите нас любым способом, но не молчанием. И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми и свободными, как вы на сцене "Грэмми", – добавил он.