Зеленский выступил на "Грэмми": Поддержите нас любым способом, только не молчанием

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" и призвал весь мир поддержать Украину, противостоящую российской агрессии.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR