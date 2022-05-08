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Жданов озвучив два сценарії щодо Маріуполя: ЗСУ у великій небезпеці

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 травня, 15:02
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Військових хочуть вбити в катакомбах "Азовсталі"
У Маріуполі українським військовим загрожує небезпека
У Маріуполі українським військовим загрожує небезпека / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія планує провести "парад на костях". У Маріуполь приїде вище керівництво РФ. У руйнуванні міста звинуватять Україну. Про це розповів Олег Жданов телеведучій телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій в ефірі проекту FREEDOM.

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Військовий експерт Олег Жданов зробив припущення щодо того, як далі розвиватимуться події в Маріуполі після евакуації цивільного населення із "Азовсталі"

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Насамперед нам треба вирішувати питання з пораненими. Поранені люди, які не здатні чинити супротив, потрапляють під Женевську конвенцію і їм треба надавати відповідну допомогу й, відповідно, евакуювати.

"Що стосується сценаріїв, їх може бути дуже багато. Найбільш оптимістичний, якщо наші бійці продовжать супротив, найбільш песимістичний, якщо Російська Федерація застосує якісь негуманні методи їх знищення в катакомбах заводу", – розповів експерт.

Також військовий експерт прокоментував останні дані від української розвідки щодо того, що Росія планує провести в Маріуполі "парад на костях". Шириться інформація, що російських офіцерів, зокрема весь командний склад 71-го мотострілецького полку, знімають із позицій, щоб вони охороняли Віпів на параді 9 травня в Маріуполі.

"На скільки з'являється інформація, зараз всі сили МЧС Росії з Ростовської області кинуті на розчистку міста. Оцих центральних вулиць, які можуть потрапити в кадр. Тому вони покажуть зруйноване місто і, повірте, на 100% вони звинуватять в цьому нас. Вони покажуть зруйновані фасади, там де підчистили сміття і забрали тіла, і скажуть, що це зробила Україна, а Росія типу прийшла рятувати. Це те, що стосується картинки, це в дусі російської пропаганди", – розповів Жданов.

У якийсь військовий бунт Жданов не вірить. На його думку, поки ще рано про це говорити. Російські військові обурюються, але навряд будуть застосовувати якісь дії, особливо щодо гостей, які приїдуть з Російської Федерації.

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"Я не думаю, що там будуть дуже високі Віпи, особливо Віпи, знаючи скільки загинуло вищого військового керівництва в Україні. Тому не кожен ще наважиться поїхати сюди. На жаль, це вже політика, яка втручається у війну і тому будь-якою ціною, навіть якщо на "Азовсталі" буде іти бій, повірте, вони будуть проводити цей парад, підчищати звук для того, щоб цього не було чутно і розповідати які вони великі "освободители", – сказав він.

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