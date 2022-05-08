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Жданов озвучил два сценария по Мариуполю: ВСУ в большой опасности

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 мая, 15:02
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Военных хотят убить в катакомбах "Азовстали"
В Мариуполе украинским военным угрожает опасность
В Мариуполе украинским военным угрожает опасность / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует провести "парад на костях". В Мариуполь приедет высшее руководство РФ. В разрушении города обвинят Украину. Об этом рассказал Олег Жданов телеведущей телеканалу "Украина 24" Виолетте Логуновой. эфире проекта FREEDOM .

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Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения из "Азовстали"

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Прежде нам нужно решать вопросы с ранеными. Раненые люди, которые не способны сопротивляться, попадают под Женевскую конвенцию и им нужно оказывать соответствующую помощь и, соответственно, эвакуировать.

"Что касается сценариев, их может быть очень много. Наиболее оптимистичный, если наши бойцы продолжат сопротивление, самый пессимистический, если Российская Федерация применит какие-то негуманные методы их уничтожения в катакомбах завода", – рассказал эксперт.

Также военный эксперт прокомментировал последние данные украинской разведки относительно того, что Россия планирует провести в Мариуполе "парад на костях". Распространяется информация, что российские офицеры, в том числе весь командный состав 71-го мотострелкового полка, снимаются с позиций, чтобы они охраняли Випов на параде 9 мая в Мариуполе.

"На сколько появляется информация, сейчас все силы МЧС России из Ростовской области брошены на расчистку города. Этих центральных улиц, которые могут попасть в кадр. Поэтому они покажут разрушенный город и, поверьте, на 100% они обвинят в этом нас Они покажут разрушенные фасады, там где подчистили мусор и забрали тела, и скажут, что это сделала Украина, а Россия типа пришла спасать. Это то, что касается картинки, это в духе российской пропаганды", – рассказал Жданов.

В какой-то военный бунт Жданов не верит. По его мнению, пока еще рано говорить об этом. Российские военные возмущаются, но вряд ли будут применять какие-либо действия, особенно в отношении гостей, приехавших из Российской Федерации.

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"Я не думаю, что там будут очень высокие Випы, особенно Випы, зная сколько погибло высшего военного руководства в Украине. Поэтому не каждый еще решится поехать сюда. К сожалению, это уже политика, вмешивающаяся в войну и потому любой ценой, даже если на "Азовстале" будет идти бой, поверьте, они будут проводить этот парад, подчищать звук для того, чтобы этого не было слышно и рассказывать, какие они великие "освободители", – сказал он.

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