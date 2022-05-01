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Жданов: Путін вибрав "Азовсталь" сакральною жертвою на 9 травня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 15:04
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За словами військового експерта, виходу із ситуації щодо "Азовсталі" поки що не видно взагалі
Олег Жданов розповів, навіщо Путін захопив "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"
Олег Жданов розповів, навіщо Путін захопив "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Володимир Путін вибрав "Азовсталь" у Маріуполі сакральною жертвою, яку він хоче принести на вівтар перемоги 9 травня, але в нього це може не вийти.

Про це Жданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, виходу із ситуації щодо "Азовсталі" поки що не видно взагалі.

"Він (Володимир Путін. – Ред.) не хоче пускати туди нікого стороннього, щоб не бачили тих злочинів, які вже вчинили Збройні сили Росії в Маріуполі. Там кількість загиблих серед мирних громадян уже, мабуть, понад 10 тисяч, за заявами місцевої адміністрації. Це перший момент. І другий момент. Він не хоче повторити помилку Алеппо, коли російські війська пів року бомбили місто, стирали його з лиця землі, а потім захисники та мирні жителі пішли з нього, бо захищати руїни не було сенсу, і російська армія увійшла до порожнього міста. Тобто вони його фактично так і не взяли. Тому тут вони хочуть здобути якусь перемогу, щоб "продати" її потім російському суспільству", – розповів Жданов.

Військовий експерт заявив, що є ймовірність того, що наші захисники, які не хочуть здаватися і продовжують битися, можуть загинути. За словами Жданова, президент Володимир Зеленський ще в середині березня, коли становище наблизилося до критичного, дав право вибору захисникам Маріуполя.

"Вони мають повне моральне право і наказ від Верховного головнокомандувача: вони вирішують, боротися їм до кінця або вийти і здатися на милість переможця. Я повністю підтримую їхнє рішення на сьогодні боротися. І я не думаю, що вони загинуть. У мене навіть є надія, що вони можуть вистояти та дочекатися допомоги від Збройних сил України", – додав військовий експерт.

Жданов: У Росії залишилося сил на 7-10 днів, і вона видихнеться

Президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, який рекомендував відмовитися від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу. Про це Олег Жданов повідомив в інтерв’ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".

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Жданов розповів про масштаб планів Путіна – вони наполеонівські. Це підтверджує факт, що російський президент не хоче навіть слухати про необхідність збереження хоча б частини боєздатної армії Російської Федерації.

"Була інформація про спробу декількох генералів з Генерального штабу Росії надати Путіну аналітичний звіт, який рекомендує відмовитися від другої хвилі наступу, тому що вони фактично тут втрачають всю боєздатну частину армії, і до цього все йде. Він сказав, що все за планом, продовжуємо наступ".

Останні новини про Придністров’я у планах Путіна, каже військовий експерт, теж не є чимось новим. Це частина того самого омріяного для диктатора проєкту "Новоросія".

"План саме в цьому й полягав: південний схід України, відмежування України від морського узбережжя. Тому тут нічого нового. Думаю, що задум не тільки Донецька, Луганська області, а задум іде далі – Дніпро, і місто, і річка, і тоді можливий поворот на північ у напрямку Києва. Там, до речі, найкоротша відстань".

Жданов наголосив, що це саме задум, а реальність може неприємно вразити Путіна. Операція на сході України триває уже шостий день. Експерт зазначає, що сил і можливостей у російської армії залишилося максимум на сім-десять днів.

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"Річ у тім, що наступальна операція – це два тижні максимум згідно з усіма канонами, бо більше накопичити матеріальних запасів, боєприпасів, пального і особливо особистого складу (тому, що треба постійно поповнювати втрати, це наступ) воєнна наука не передбачає. Тому ще сім-десять днів, і вони видихнуться. Я показую різницю між "хочу" й "можу", – переконаний Жданов.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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