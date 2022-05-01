Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Жданов: Путин избрал "Азовсталь" сакральной жертвой на 9 мая

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 15:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам военного эксперта, выхода из ситуации по "Азовстали" пока не видно вообще
Олег Жданов рассказал, зачем Путин захватил "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Жданов рассказал, зачем Путин захватил "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Владимир Путин избрал "Азовсталь" в Мариуполе сакральной жертвой, которую он хочет принести на алтарь победы 9 мая, но у него это может не получиться.

Об этом Жданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

Реклама

По его словам, выхода из ситуации по "Азовстали" пока не видно вообще.

"Он (Владимир Путин, – Ред.) не хочет пускать туда никого посторонних, чтобы не видели те преступления, которые уже совершили Вооруженные силы России в Мариуполе. Там число погибших среди мирных граждан уже, наверное, больше 10 тысяч, по заявлениям местной администрации. Это первый момент. И второй момент. Он не хочет повторить ошибку Алеппо, когда российские войска полгода бомбили город, стирали его с лица земли, а потом защитники и мирные жители ушли из него, потому что защищать руины не было смысла, и российская армия вошла в пустой город. То есть они его фактически так и не взяли. Поэтому здесь они хотят получить какую-то победу, чтобы продать ее потом российскому обществу", – рассказал Жданов.

Военный эксперт заявил, что он готов к тому, что наши защитники, которые не хотят сдаваться, продолжают сражаться, могут погибнуть как герои и войти в Пантеон Славы Украины. По словам Жданова, президент Владимир Зеленский еще в середине марта, когда положение начало становиться критическим, дал право выбора защитникам Мариуполя.

"Они имеют полное право моральное и приказ от Верховного главнокомандующего: они решают, сражаться им до конца или выйти и сдаться на милость победителя. Я полностью поддерживаю их решение на сегодняшний день сражаться. И я не думаю, что они все погибнут. У меня даже есть надежда, что они могут выстоять и дождаться помощи от Вооруженных сил Украины", – добавил военный эксперт.

Жданов: У России осталось сил на 7-10 дней, и она выдохнется

Президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшие отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления. Об этом Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

Реклама

Жданов рассказал о масштабе планов Путина, они – наполеоновские. Это подтверждает факт того, что российский президент не желает даже слушать заявлений о том, что нужно сохранить хотя бы часть боеспособной армии Российской Федерации.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления потому, что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление".

Последние новости о Приднестровье в планах Путина, говорит военный эксперт, тоже не является ничем новым. Это часть того же желаемого для диктатора проекта "Новороссия".

"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние".

Жданов подчеркнул, что это замысел, а реальность может неприятно поразить Путина. Операция на востоке Украины идет уже шестой день. Эксперт отмечает, что сил и возможностей у российской армии осталось максимум на семь-десять дней.

Реклама

"Дело в том, что наступательная операция – это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива, и особенно личного состава (потому, что нужно постоянно восполнять потери, это наступление), больше военная наука не предполагает. Поэтому еще семь-десять дней, и они выдохнутся. Я показываю разницу между хочу и могу", – убежден Жданов.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37969.42

Binance Coin (BNB)

384.01

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.68

Theta (THETA)

2.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять