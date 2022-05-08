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Жданов: ЗСУ потрібно змусити армію РФ піти на перегрупування

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 травня, 13:32
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Під Харковом окупантів точно відсічуть
Жданов дав свій прогноз про те, що буде 9 травня
Жданов дав свій прогноз про те, що буде 9 травня / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ необхідна оперативна пауза. На Харківському напрямку найслабше угрупування російських військ. Мобілізація в Росії після 9 травня.

Про це розповів Олег Жданов телеведучим телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій і Василю Голованову в ефірі проекту FREEDOM.

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Думка

Нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчим часом Україні слід очікувати на новий більш жорсткий наступ російської армії. Водночас поруч чуємо повідомлення про контрнаступ український військ. Як трактувати слова Генерального секретаря пояснив військовий експерт Олег Жданов:

"Швидш за все, Столтенберг має на увазі, що Росія кине в бій будь-які сили, які лишилися на цей момент. Зараз, за великим рахунком, для Російської Федерації необхідно взяти оперативну паузу, щоб перегрупувати війська. Але, я так думаю, що вони не будуть цього робити і це може бути пов'язано зі зміною командира воєнної спеціальної операції в Україні, як її називають в Росії" – підкреслив експерт.

Тобто саме новий керівник може спробувати кинути російську армію, ті останні сили, які залишилися на сьогоднішній день, в бій на прорив, сподіваючись, що ми виснажені і можемо не встояти.

Під Харковом слабке угруповання військових РФ

Щодо контрнаступу в Харківській області, Жданов вважає, що Генеральний штаб прорахував можливості і реально на Харківському напрямку зараз найбільш слабке угрупування російських військ, коли на Ізюмському – найсильніше.

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"Швидш за все, на Харківському ми підрізаємо їх і відтискаємо, відсовуємо від Харкова, звільняючи нашу територію, а на Ізюмському головне завдання збити наступальні дії Російської Федерації і постаратися відкинути їх хоча б трішки для того, щоб змусити піти на перегрупування", – сказав Жданов.

Що буде в Маріуполі

Також військовий експерт зробив припущення, чого можна очікувати від Росії після 9 травня. Жданов гадає, що в цей день місто Маріуполь буде припіднесене російському суспільству як перемога, на цьому буде побудована вся їхня риторика. Але саму війну вони не будуть сильно виносити на поверхню саму війну.

"Вони постараються показати Маріуполь, вони скажуть, що операція йде за планом і далі будуть заглиблюватися в пафос цього "побєдобєсія" і пишного пораду. Просів парад сухопутних військ, вони добавили чи посилили парад повітряних, щоб компенсувати видовищність для росіян", – вважає він.

Жданов впевнений, що цього дня не пролунає ніяких великих заяв особливо щодо війни чи мобілізації, але після 9 травня військовий експерт прогнозує масивне посилення агітаційної роботи в плані проведення прихованої мобілізації.

"Вони зараз будуть активно формувати третю хвилю для відновлення наступу. Знову ж таки, як ми думаємо, може бути назначений новий керівник цієї війни, звісно будуть збиратися нові сили. Зараз є інформація, що активно знімається зі збереження техніка, вони будуть готувати черговий наступ. Але знову ж таки головне питання час, на коли", – резюмував Жданов.

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9 травня

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