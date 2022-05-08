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Жданов: ВСУ нужно заставить армию РФ пойти на перегруппировку

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 мая, 13:32
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Под Харьковом оккупантов точно отобьют
Жданов дал свой прогноз о том, что будет 9 мая
Жданов дал свой прогноз о том, что будет 9 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ необходима оперативная пауза. На Харьковском направлении самая слабая группировка русских войск. Мобилизация в России после 9 мая.

Об этом рассказал Олег Жданов телеведущим телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой и Василию Голованову. в эфире проекта FREEDOM.

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Мнение

Недавно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время Украине следует ожидать новое, более жесткое наступление российской армии. В то же время рядом слышим сообщения о контрнаступлении украинских войск. Как трактовать слова Генерального секретаря, объяснил военный эксперт Олег Жданов:

"Скорее всего, Столтенберг подразумевает, что Россия бросит в бой любые оставшиеся на данный момент силы. Сейчас, по большому счету, для Российской Федерации необходимо взять оперативную паузу, чтобы перегруппировать войска. Но я так думаю, что они не будут этого делать, и это может быть связано со сменой командира военной специальной операции в Украине, как ее называют в России" – подчеркнул эксперт.

То есть именно новый руководитель может попытаться бросить российскую армию, оставшиеся на сегодняшний день последние силы в бой на прорыв, надеясь, что мы истощены и можем не устоять.

Под Харьковом слабая группировка военных РФ

Относительно контрнаступления в Харьковской области, Жданов считает, что Генеральный штаб просчитал возможности и реально на Харьковском направлении сейчас наиболее слабая группировка российских войск, когда на Изюмском – самая сильная.

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"Скорее всего, на Харьковском мы подрезаем их и отжимаем, отодвигаем от Харькова, освобождая нашу территорию, а на Изюмском главная задача сбить наступательные действия Российской Федерации и постараться отбросить их хотя бы немного для того, чтобы заставить пойти на перегруппировку", – сказал Жданов.

Что будет в Мариуполе

Также военный эксперт сделал предположение, чего можно ожидать от России после 9 мая. Жданов полагает, что в этот день город Мариуполь будет преподнесен российскому обществу как победа, на этом будет построена вся их риторика. Но саму войну они не будут сильно выносить на поверхность.

"Они постараются показать Мариуполь, они скажут, что операция идет по плану и дальше будут углубляться в пафос этого "победобесия" и пышного парада. Просел парад сухопутных войск, они добавили или усилили парад воздушных, чтобы компенсировать зрелищность для россиян", – считает он.

Жданов уверен, что в этот день не прозвучит никаких крупных заявлений, особенно о войне или мобилизации, но после 9 мая военный эксперт прогнозирует массивное усиление агитационной работы в плане проведения скрытой мобилизации.

"Они сейчас будут активно формировать третью волну для возобновления наступления. Опять же, как мы думаем, может быть назначен новый руководитель этой войны, конечно, будут собираться новые силы. Сейчас есть информация, что активно снимается с хранения техника, они будут готовить очередное наступление. Но опять же, главный вопрос – время, на когда", – резюмировал Жданов.

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9 мая, чего ожидать

  • В выходные перед 9 мая в Украине повышена угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Российской Федерации. В эти дни, как сообщил президент Владимир Зеленский, необходимо особенно внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва приложит неимоверные усилия, чтобы добить защитников "Азовстали" до 9 мая.
  • За несколько часов до парада на Красной площади в Москве мировые лидеры стран G7 публично заявят о новых конкретных мерах, направленных на поддержку Украины.

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