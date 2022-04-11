Живицький розповів про відновлення Сумської області після обстрілів

На область виділять 250 мільйонів гривень з держбюджету

Сумську область відновлюють після злочинів армії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що в області триває відновлення після наслідків наступу російських окупантів.

Про це Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

Реклама

Деталі

Він зазначив, що Сумська область отримає 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету. Гроші будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води та електроенергії.

Крім того, Живицький підбив підсумки минулого дня. За його словами, 10 квітня все було відносно спокійно.

"Спасибі всім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така справжня неділя, хоч і в умовах війни", — зазначив голова Сумської ОДА.

Окупанти вдарили по звільненій Сумській області

Російські окупанти обстріляли село поблизу Шостки у Сумській області. В результаті поранення отримала одна людина.

Реклама

Обстріл відбувся зранку 8 квітня. Водночас не указано, з чого саме була здійснена атака.