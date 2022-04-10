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Окупанти стягнули ракетні комплекси С-350 до Таганрога – Генштаб ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 квітня, 19:49
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Російські військові продовжують зазнавати поразки, їм не вдається захоплювати території, проте вони готуються до наступу
Ракетні комплекси С-350 Фото: колаж "Сьогодні"
Ракетні комплекси С-350 Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Продовжуються заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей", – йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не відзначається.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

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Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил – на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

"Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів", – додали у Генштабі.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

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"З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 "Вітязь" до району міста Таганрог Ростовської області", – зазначається у повідомленні.

Для відновлення втрат збройних сил російської федерації здійснюється переміщення на територію України додаткового озброєння та військової техніки з Південного військового округу.

Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

Крім того, на Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення – зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

"На тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують заходи щодо обмеження прав та свобод громадян України. Продовжують грабунки та вбивства цивільних мешканців. Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника Українські землі", – підсумували у Генштабі.

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