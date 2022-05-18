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Життя перетворилося на жах! У Донецьку бояться чисток і б'ються через воду

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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18 травня, 06:00
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Майже через три місяці повномасштабної війни в Україні опитані нами жителі окупованого Донецька розповіли, як змінилася обстановка в їхньому місті.
З культурних подій у Донецьку, який переживає комунальну катастрофу, - відкриття пам'ятника колишньому фюреру ДНР Захарченка
З культурних подій у Донецьку, який переживає комунальну катастрофу, - відкриття пам'ятника колишньому фюреру ДНР Захарченка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецьку – комунальна катастрофа та наплив військових. На вулицях практично не залишилося чоловіків призовного віку: їх збирають на фронт та "викошують". Керівники так званої ДНР готуються до відставки. Ходять чутки, що їх замінять росіяни – Донбас стане засланням для тих, хто не виправдав сподівань Кремля. Все це сайт "Сегодня" з'ясував, поспілкувавшись із донеччанами, імена яких ми називати не будемо заради їхньої безпеки.

З нами поділилися чутками про плани місцевої незаконної влади. А також підтвердили: життя звичайних людей мобілізація та комунальні проблеми перетворили на справжній жах. І що далі, то гірше.

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Наразі Донецьк обговорює чутки про швидкі гучні відставки чиновників "ДНР". Їм на зміну мають прийти росіяни.

Дійшло до того, що наші бояться брати хабарі. Бояться, що через це їх відправлять у відставку, щоби звільнилися місця. Вважаю, що Донецьк може стати посиланням для якихось російських чиновників. Багато хто, хто близький до "влади", каже про це", – розповіла нам місцева мешканка.

Нам також розповідають, що у місті, порівняно з періодом до 24 лютого, стало значно більше російських військових . І припускають, що все це, напевно, ознака того, що чутки небезпідставні.

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Як сприйняли вторгнення

Місцеві розповідають: багато хто був шокований вторгненням, кожен по-своєму. Мало хто очікував, що це станеться саме у такому вигляді.

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"Відверті сепари спочатку кричали – давно пора! Але їхня ейфорія з кожним днем випаровується, тому що кожен день чуєш, то в одну сім'ю прийшла "похоронка", то в другу, то в третю. Вже ні для кого не секрет, що російські війська не йдуть першими в наступ. Попереду – гарматне м'ясо, наші "ополченці".

Кажуть, у місті не те, що рідко, а практично не видно чоловіків призовного віку у цивільному. Усіх забрали воювати.

"Молодих чоловіків просто викошують. Іншого слова я не підберу в цій ситуації", – каже співрозмовниця.

Комунальна катастрофа

За словами донеччан, зараз склалася катастрофічна ситуація із водою.

"У трьох районах її взагалі нема. В інших – немає вище четвертого поверху. У багатьох будинках самі жителі зробили врізання у підвалах, поставили крани та по черзі набирають, скільки можуть. З-за води лаються і навіть, буває, б'ються. Якщо десь трапляється якась аварія, все стає складним. З водоканалу закликали всіх чоловіків, тож викликати слюсаря, сантехніка – це нереально", – каже донеччанка.

Проблеми з водою в Донецьку почалися через знеструмлення Південно-Донбаського водоводу ще наприкінці березня. Їх і досі ніхто не спробував вирішити. Воду наказано економити, її подають раз на два дні, по дві години.

Проблеми з водою у Донецьку розпочалися ще у березні, і досі їх ніхто не вирішує
Проблеми з водою у Донецьку розпочалися ще у березні, і досі їх ніхто не вирішує / Фото: Фокус

Очікування

На 9-му році окупації частини Донбасу багато його мешканців сприймають нинішню обстановку як "світло в кінці тунелю".

"Не дарма ж кажуть, що найтемніший час – перед світанком. Можливо, саме зараз у ЗСУ з'явився шанс вибити окупантів звідси з Донецька, з Донбасу. Дуже вірю в це, і не лише я", – каже співрозмовниця.

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