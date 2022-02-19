Готуються підривати житлові будинки. До Донецька прибули "вагнерівці" – розвідка

За даними української розвідки, російські найманці готують нову серію провокацій у зоні ООС

"Вагнерівці" прибули для підриву житлових будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

З метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів .

Про це пише Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook .

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Окупанти готують провокацію?

У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі з різних джерел почала надходити інформація про підготовку окупантами та їх російськими кураторами серії провокацій.

За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які планують підрив житлових будинків.

"Метою даних провокацій буде, звичайно, звинуватити Україну для подальшої ескалації" , – йдеться у повідомленні.

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Що кажуть українські військові?

Військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", не планували та не планують жодних наступальних дій чи інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів та мирних жителів", – додали до ОТУ "Схід".

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців ОРДЛО

Окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію , свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ефірі Україна 24.

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"Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Бойовики, що підтримуються РФ, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій", – сказав Залужний.

Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито настання ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності.

"Дану інформацію підтверджують в ОБСЄ. Повторюю, що військово-політичне керівництво не планує і не проводить наступальної операції на Сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політика дипломатична", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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