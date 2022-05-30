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Дзвінок Ердогана до Путіна та Зеленського, обговорення в ЄС шостого пакета санкцій проти РФ — ці та інші події 30 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 06:00
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Ердоган збирається поговорити із Зеленським та Путіним, а Євросоюз продовжить обговорення щодо запровадження шостого пакета санкцій проти РФ
Важливі події 30 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 30 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 30 травня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує провести телефонні розмови з президентами України та Росії. Крім цього, сьогодні в ЄС продовжать обговорювати шостий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Ердоган збирається поговорити із Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що у понеділок, 30 травня, планує провести телефонні розмови з президентами України та Росії.

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Ердоган сказав, що Туреччина й надалі закликатиме сторони підтримувати канали діалогу та дипломатії для встановлення миру в Україні. Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив російським ЗМІ, що Путін запланував бесіду з Ердоганом на понеділок.

Також відомо, що лідери можуть провести спільні переговори.

"Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Володимиром Путіним та Тайіпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь", — заявив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, пише ZN.ua.

Євросоюз продовжить обговорення щодо запровадження шостого пакета санкцій проти РФ

У неділю, 29 травня, Європейський Союз не зміг домовитися про ембарго на російську нафту. Дипломати все ж таки спробують досягти прогресу напередодні саміту 30-31 травня щодо питання про виключення із санкційного пакета постачання до країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря, нафти трубопроводами.

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За інформацією агенства Reuters, щоб вийти з глухого кута під час узгодження нового пакету санкцій проти РФ, Європейська комісія запропонувала, щоб заборона поширювалася тільки на російську нафту, яку доставляють у ЄС танкерами. Тож Угорщина, Словаччина та Чехія змогли б і надалі отримувати російську нафту російським трубопроводом "Дружба", поки не буде знайдено альтернативних постачань.

Угорщина підтримує цю пропозицію. Але переговори 29 травня загальмувалися на питанні про фінансування ЄС, щодо якого Угорщина подала запит, щоб збільшити пропускну спроможність нафтопроводу з Хорватії та перевести свої нафтопереробні заводи з використання російської нафти марки Urals на нафту марки Brent.

Це питання обговорюватимуть уранці 30 травня, як і проблему чесної конкуренції, враховуючи вищі ціни, з якими країни-члени, котрі залежать від відвантажуваної нафти марки Brent, зіткнуться внаслідок санкцій.

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"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 30 травня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 30 травня:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Києві відкривається виставка про оборону столиці

Національний музей історії України до Дня Києва відкриває виставку про героїчну оборону столиці "Навала. Київський постріл".

"Від 24 лютого до початку квітня тривали тяжкі бої за столицю. Росіяни розраховували, підкоривши столицю України, отримати блискавичну перемогу. Та зазнавши під Києвом значних втрат, вони були змушені рятуватися втечею. Опалена земля Київщини буквально всіяна згорілою технікою противника та понівеченими рештками окупантів", — повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У міністерстві додали, що героїчній обороні столиці України, давнім гербом якої був лук або куша (арбалет), присвячена виставка за матеріалами, зібраними співробітниками музею на Київщині, здебільшого у Приірпінні.

Відвідувачі виставки зможуть побачити спорядження, речі, продукти російських солдатів, російські методички з ведення пропаганди серед населення на захоплених регіонах, рештки боєприпасів, знищені або вкрадені ворогом речі, світлини, зроблені співробітниками музею у зруйнованих та розграбованих містах та селах.

Виставка проходитиме з 30 травня з 10:00 до 17:00 на першому поверсі Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2).

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