Звонок Эрдогана Путину и Зеленскому, обсуждение в ЕС шестого пакета санкций против РФ — эти и другие события 30 мая

Эрдоган собирается поговорить с Зеленским и Путиным, а Евросоюз продолжит обсуждение введения шестого пакета санкций против РФ

Важные события 30 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 30 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентами Украины и России. Кроме того, сегодня в ЕС продолжат обсуждать шестой пакет санкций против Российской Федерации.

Эрдоган собирается поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 30 мая, планирует провести телефонные разговоры с президентами Украины и России.

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Эрдоган сказал, что Турция и дальше будет призывать стороны поддерживать каналы диалога и дипломатии для установления мира в Украине. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил российским СМИ, что Путин запланировал беседу с Эрдоганом на понедельник.

Также известно, что лидеры могут провести общие переговоры.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать", — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет ZN.ua.

Евросоюз продолжит обсуждение введения шестого пакета санкций против РФ

В воскресенье, 29 мая, Европейский Союз не смог договориться об эмбарго на российскую нефть. Дипломаты все же попытаются добиться прогресса накануне саммита 30-31 мая по вопросу об исключении из санкционного пакета поставок в страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, нефти по трубопроводам.

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По информации агентства Reuters, чтобы выйти из тупика при согласовании нового пакета санкций против РФ, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, доставляемую в ЕС танкерами. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия смогли бы и дальше получать российскую нефть по российскому трубопроводу "Дружба", пока не будут найдены альтернативные поставки.

Венгрия поддерживает это предложение. Но переговоры 29 мая затормозились на вопросе о финансировании ЕС, по которому Венгрия подала запрос, чтобы увеличить пропускную способность нефтепровода из Хорватии и перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с использования российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.

Этот вопрос будут обсуждаться утром 30 мая, как и проблема честной конкуренции, учитывая более высокие цены, с которыми страны-члены, зависящие от отгружаемой нефти марки Brent, столкнутся в результате санкций.

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"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 30 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 30 мая:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

В Киеве открывается выставка об обороне столицы

Национальный музей истории Украины ко Дню Киева открывает выставку о героической обороне столицы "Вторжение. Киевский выстрел".

"С 24 февраля по начало апреля продолжались тяжелые бои за столицу. Россияне рассчитывали, покорив столицу Украины, одержать молниеносную победу. Но понеся под Киевом значительные потери, они были вынуждены спасаться бегством. Опаленная земля Киевской области буквально усеяна сгоревшей техникой противника и изуродованными остатками оккупантов", — сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

В министерстве добавили, что героической обороне столицы Украины, давним гербом которой был лук или куша (арбалет), посвящена выставка по материалам, собранным сотрудниками музея в Киевской области, в основном в Приирпеньи.

Посетители выставки смогут увидеть снаряжение, вещи, продукты российских солдат, российские методички по ведению пропаганды среди населения в захваченных регионах, остатки боеприпасов, уничтоженные или украденные врагом вещи, фотографии, сделанные сотрудниками музея в разрушенных и разграбленных городах и селах.

Выставка пройдет с 30 мая с 10:00 до 17:00 на первом этаже Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2).