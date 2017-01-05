4-летний мальчик утонул в бассейне пока его мама переписывалась в телефоне (видео)

Китайская полиция расследует несчастный случай произошедший в аквапарке. Ребенок погиб, пока его мать вела переписку в телефоне. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.



На кадрах видно, как малыш барахтается в бассейне, а его мама стоит спиной возле бортика и смотрит в смартфон.



Полицейским предстоит выяснить, почему ребенок находился в воде без спасательного жилета, куда смотрели спасатели, а главное, как мать погибшего мальчика допустила трагедию.



Напомним, что в апреле 2016 года в одном из киевских аквапарков утонул четырехлетний ребенок.



