4-летний мальчик утонул в бассейне пока его мама переписывалась в телефоне (видео)
Полиция выясняет почему ребенок находился в воде без спасательного жилета и где были сотрудники аквапарка
Китайская полиция расследует несчастный случай произошедший в аквапарке. Ребенок погиб, пока его мать вела переписку в телефоне. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как малыш барахтается в бассейне, а его мама стоит спиной возле бортика и смотрит в смартфон.
Полицейским предстоит выяснить, почему ребенок находился в воде без спасательного жилета, куда смотрели спасатели, а главное, как мать погибшего мальчика допустила трагедию.
Напомним, что в апреле 2016 года в одном из киевских аквапарков утонул четырехлетний ребенок.
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