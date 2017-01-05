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4-летний мальчик утонул в бассейне пока его мама переписывалась в телефоне (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/80_main.1483621290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/80_tn.1483621290.jpg Происшествия и криминал Полиция выясняет почему ребенок находился в воде без спасательного жилета и где были сотрудники аквапарка

4-летний мальчик утонул в бассейне пока его мама переписывалась в телефоне (видео)

Сегодня, 15:01

Полиция выясняет почему ребенок находился в воде без спасательного жилета и где были сотрудники аквапарка


Китайская полиция расследует несчастный случай произошедший в аквапарке. Ребенок погиб, пока его мать вела переписку в телефоне. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как малыш барахтается в бассейне, а его мама стоит спиной возле бортика и смотрит в смартфон.

Полицейским предстоит выяснить, почему ребенок находился в воде без спасательного жилета, куда смотрели спасатели, а главное, как мать погибшего мальчика допустила трагедию.

Напомним, что в апреле 2016 года в одном из киевских аквапарков утонул четырехлетний ребенок.

 
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