8 сломанных ребер: мотопланерист отвлекся на камеру и упал в озеро

Два экстремала летели над водоемом, когда один из них отвлекся, чтобы поправить камеру

В Сети появились кадры неудачного полета мотопарапланериста. В конце видео мужчина упал в озеро. Инцидент произошел во Флориде: два пилота летели над водоемом, когда один из них отвлекся, чтобы поправить камеру. В результате он не уследил за высотой, не справился с управлением и упал в воду.

Упавший в озеро мужчина получил травмы – он сломал восемь ребер, повредил ногу и спину. Более того, он чуть не утонул из-за того, что не мог расстегнуть фиксирующие ремни. Напарник пострадавшего, в свою очередь, описал круг над озером и улетел к месту старта. Почему он не помог мужчине, непонятно.

