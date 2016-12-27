Мужчина, которого выселяли из квартиры, застрелился под зданием суда в Черниговской области

По иску бывшей жены покойного суд принял решение выселить мужчину из квартиры. Пострадавшего нашли с простреленной головой

В Нежине Черниговской области под зданием суда застрелился мужчина 1947 года рождения.

Об этом сайту "Сегодня.ua" сообщил руководитель пресс-службы полиции Черниговской области Сергей Брыль.

Утром 26 декабря под зданием местного суда нашли мужчину с простреленной головой. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, потерпевший был еще жив. Его каретой скорой помощи увезли в больницу, где пострадавший умер в реанимационном отделении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса "Самоубийство или доведение до самоубийства".

Известно, что в тот день в суде рассматривалось дело в отношении покойного. По иску бывшей жены суд принял решение выселить мужчину из квартиры. В полиции добавляют, что мужчина 1947 года рождения застрелился из пистолета Флобер. Покойный имеет непогашенную судимость.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Винницкой области покончил с собой 30-летний сотрудник полиции охраны. Полицейский выстрелил из пистолета в голову прямо перед камерой видеонаблюдения, пуля прошла насквозь.