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Арестовали подполковника СБУ, устроившего смертельное ДТП в Запорожской области http://www.segodnya.ua/img/article/7847/65_main.1483107360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/65_tn.1483107360.jpg Происшествия и криминал Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, он находится под стражей 

Арестовали подполковника СБУ, устроившего смертельное ДТП в Запорожской области

Сегодня, 18:26

Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, он находится под стражей 

Подполковник сбил двух пешеходов. Фото: kyrtag.kg
Подполковник сбил двух пешеходов. Фото: kyrtag.kg

Суд взял под стражу подполковника, который устроил смертельное ДТП в Запорожской области.

Офицеру Службы безопасности Украины (СБУ) сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 28 августа 2015 подполковник К., двигаясь на автомобиле KIA Magentis по проспекту Б. Хмельницкого г. Мелитополь Запорожской области и нарушая Правила дорожного движения, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть и остановились на линии дорожной разметки. В результате полученных повреждений на следующий день оба пешехода скончались в Мелитопольской городской больницы Запорожской области", – сообщили в военной прокуратуре.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подполковнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Хмельницкой области маршрутный автобус сообщением Ровно – Хмельницкий столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4. В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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