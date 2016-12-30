Арестовали подполковника СБУ, устроившего смертельное ДТП в Запорожской области

Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, он находится под стражей

Суд взял под стражу подполковника, который устроил смертельное ДТП в Запорожской области.

Офицеру Службы безопасности Украины (СБУ) сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 28 августа 2015 подполковник К., двигаясь на автомобиле KIA Magentis по проспекту Б. Хмельницкого г. Мелитополь Запорожской области и нарушая Правила дорожного движения, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть и остановились на линии дорожной разметки. В результате полученных повреждений на следующий день оба пешехода скончались в Мелитопольской городской больницы Запорожской области", – сообщили в военной прокуратуре.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подполковнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Хмельницкой области маршрутный автобус сообщением Ровно – Хмельницкий столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4. В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами.