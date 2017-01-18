Автобус, полный пассажиров, смыло наводнением (видео)

В индийском округе Видиша штата Мадхья-Прадеш в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли девять человек. Как сообщает агентство ANI, автобус с пассажирами смыло наводнением.

В Индии из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч.



