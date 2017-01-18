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Автобус, полный пассажиров, смыло наводнением (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/70_main.1484677159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/70_tn.1484677159.jpg Происшествия и криминал Пассажиры автобуса, осознав, что автобус переворачивается, начали прыгать в бурлящий поток воды

Автобус, полный пассажиров, смыло наводнением (видео)

Сегодня, 14:06

Пассажиры автобуса, осознав, что автобус переворачивается, начали прыгать в бурлящий поток воды


В индийском округе Видиша штата Мадхья-Прадеш в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли девять человек. Как сообщает агентство ANI, автобус с пассажирами смыло наводнением.

В Индии из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч.


 
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