Автобус, полный пассажиров, смыло наводнением (видео)
Пассажиры автобуса, осознав, что автобус переворачивается, начали прыгать в бурлящий поток воды
В индийском округе Видиша штата Мадхья-Прадеш в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли девять человек. Как сообщает агентство ANI, автобус с пассажирами смыло наводнением.
В Индии из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч.
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