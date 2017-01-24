Автомобиль на огромной скорости врезался в мотоцикл (видео)

Мотоцикл с двумя пассажирами взорвался в результате столкновения

Камеры видеонаблюдения бразильской дорожной полиции зафиксировали взрыв, который произошел в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

От удара оба человека, передвигавшихся на мотоцикле подбросило в воздух. Оба пострадавших были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.



