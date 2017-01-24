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Автомобиль на огромной скорости врезался в мотоцикл (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/85_main.1485212722.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/85_tn.1485212722.jpg Происшествия и криминал Мотоцикл с двумя пассажирами взорвался в результате столкновения 

Автомобиль на огромной скорости врезался в мотоцикл (видео)

Сегодня, 13:00

Мотоцикл с двумя пассажирами взорвался в результате столкновения 


Камеры видеонаблюдения бразильской дорожной полиции зафиксировали взрыв, который произошел в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

От удара оба человека, передвигавшихся на мотоцикле подбросило в воздух. Оба пострадавших были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

 
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