Автомобиль утонул в Днепре в Черкасской области

Мужчины пытались с помощью машины вытащить на берег прицеп с лодкой

В городе Каневе в реке Днепр на расстоянии около 3-х метров от берега утонул автомобиль "ВАЗ Приора".

Машину из воды доставали спасатели, сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.

Инцидент произошел, когда компания мужчин вместе с 39-летним владельцем автомобиля пытались поставить лодку на прицеп и вытащить ее на берег.

Фото: ГСЧС

"Автомобиль тягач в этот момент сорвался с ручного тормоза и, несмотря на попытки мужчин, скатился с берега в Днепр вместе с трейлером", – говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на вызов, зацепили затонувший автомобиль тросом и с помощью лебедки вытащил его из воды.

Видео: ГСЧС

Напомним, ранее в Сумах автомобиль с двумя парнями ушел под воду. В результате аварии водитель погиб, а пассажир успел спастись.