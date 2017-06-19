Автомобиль утонул в Днепре в Черкасской области

Сегодня, 16:11

Мужчины пытались с помощью машины вытащить на берег прицеп с лодкой 

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В городе Каневе в реке Днепр на расстоянии около 3-х метров от берега утонул автомобиль "ВАЗ Приора".

Машину из воды доставали спасатели, сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.

Инцидент произошел, когда компания мужчин вместе с 39-летним владельцем автомобиля пытались поставить лодку на прицеп и вытащить ее на берег.

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Фото: ГСЧС

"Автомобиль тягач в этот момент сорвался с ручного тормоза и, несмотря на попытки мужчин, скатился с берега в Днепр вместе с трейлером", – говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на вызов, зацепили затонувший автомобиль тросом и с помощью лебедки вытащил его из воды.

Видео: ГСЧС

Напомним, ранее в Сумах автомобиль с двумя парнями ушел под воду. В результате аварии водитель погиб, а пассажир успел спастись. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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