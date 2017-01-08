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Боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7863/17_main.1483869890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/17_tn.1483869890.jpg Происшествия и криминал Командование оккупантов принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв

Боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы

Сегодня, 12:02

Командование оккупантов принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв

Боевики продолжают бесчинства в отношении гражданского населения. Фото: AFP
Боевики продолжают бесчинства в отношении гражданского населения. Фото: AFP

Боевики на Рождество обстреляли жилые дома в оккупированном Харцызске, в результате чего погибли мирные жители. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины продолжаются бесчинства и противоправные действия боевиков в отношении гражданского населения.

Так, по данным ведомства, 7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.

Разведка отмечает, что командование боевиков принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения.
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