Боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы

Командование оккупантов принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв

Боевики на Рождество обстреляли жилые дома в оккупированном Харцызске, в результате чего погибли мирные жители. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины продолжаются бесчинства и противоправные действия боевиков в отношении гражданского населения.

Так, по данным ведомства, 7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск.

Разведка отмечает, что командование боевиков принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения.