Боевики устроили мощный взрыв на Донбассе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявляет о том, что на оккупированной части Донецкой области взорвался грузовой автомобиль с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР на своей странице в Facebook.

"Комиссией Южного ВО ВС РФ продолжается проверка служебной деятельности подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ, в том числе ревизия служб ракетно-артиллерийского вооружения. Наряду с этим, отдельные командиры частей (подразделений) пытаются скрыть неучтенные оружие и боеприпасы", – говорится в сообщении.

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"В частности, в районе размещения тылового подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором на время работы комиссии по указанию командира полка скрывались оружие и боеприпасы", – добавили в разведке.

В ведомстве уточнили, что во избежание ответственности главарям "1 АК" осуществлен доклад о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата.