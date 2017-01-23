Будут судить банду полицейских, которые истязали людей в Кировоградской области

В Кировоградской области завершено следствие в отношении четырех бывших полицейских, которые обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В частности, обвинительный акт направлен в Кировский районный суд г. Кировоград по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.162, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 190 (вымогательство и получение неправомерной выгоды, пытки, кража, незаконное проникновение в жилище, мошенничество, превышение власти и служебных полномочий, совершенных в составе организованной группы) УК Украины. В ходе досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств вины правоохранителей в совершении указанных преступлений. Дальнейшую судьбу обвиняемых будет решать суд", – рассказали в прокуратуре.

Напомним, банда была разоблачена в июле прошлого года при передаче части денежных средств в сумме 3 тысяч долларов США от общей суммы неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США. Преступную группировку создал и возглавил бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Кроме четырех полицейских в группировку входил известный в Кропивницкому "криминальный авторитет".

Пострадал от преступной деятельности житель областного центра пенсионного возраста, у которого обвиняемые пытались отобрать квартиру, стоимостью 600 тыс. грн, а его самого угрожали бросить за решетку.