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Будут судить банду полицейских, которые истязали людей в Кировоградской области http://www.segodnya.ua/img/article/7909/81_main.1485186340.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/81_tn.1485186340.jpg Происшествия и криминал Преступную группировку создал и возглавил бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции

Будут судить банду полицейских, которые истязали людей в Кировоградской области

Сегодня, 17:45

Преступную группировку создал и возглавил бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции

В Кропивницком разоблачили банду преступников-полицейских. Фото: СБУ
В Кропивницком разоблачили банду преступников-полицейских. Фото: СБУ

В Кировоградской области завершено следствие в отношении четырех бывших полицейских, которые обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В частности, обвинительный акт направлен в Кировский районный суд г. Кировоград по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.162, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 190 (вымогательство и получение неправомерной выгоды, пытки, кража, незаконное проникновение в жилище, мошенничество, превышение власти и служебных полномочий, совершенных в составе организованной группы) УК Украины. В ходе досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств вины правоохранителей в совершении указанных преступлений. Дальнейшую судьбу обвиняемых будет решать суд", – рассказали в прокуратуре.

Напомним, банда была разоблачена в июле прошлого года при передаче части денежных средств в сумме 3 тысяч долларов США от общей суммы неправомерной выгоды в размере 8500 долларов США. Преступную группировку создал и возглавил бывший заместитель начальника Кировоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Кроме четырех полицейских в группировку входил известный в Кропивницкому "криминальный авторитет".

Пострадал от преступной деятельности житель областного центра пенсионного возраста, у которого обвиняемые пытались отобрать квартиру, стоимостью 600 тыс. грн, а его самого угрожали бросить за решетку.
суд, пытки, взятки, банда, заместитель, полицейские, кировоградская область

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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