Чиновник получил пять лет тюрьмы за кражу денег, выделенных на ремонт школы

Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении стоимости работ

В Черниговской области на пять лет осудили чиновника за присвоение 400 тысяч гривен, выделенных из бюджета на ремонт школы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер и получившей более двух миллионов гривен из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тысяч гривен", – отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Суд признал руководителя одного из отделов местной РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также осудили двух других соучастников преступления. Одного приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.

Фото: СБУ

Напомним, ранее в Мелитополе правоохранители задержали за взяточничество старшего следователя отделения фискальной службы в Запорожской области.