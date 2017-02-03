Дерзких воров скота поймали на горячем в Николаевской области (видео)

В Николаевской области на горячем задержали трех человек, которые наживались за счет крестьян. Целый год они выводили и выносили из хозяйств скот – коз, коров, птицу – а потом продавали мясо.

Сергей показывает пустой хлев, в котором еще недавно держал подросшего бычка. Говорит, ночью как сквозь землю провалился.

"Утром посмотрела жена, бычка уже не было в сарае", – говорит житель Марковки Сергей.

Целый год семья кормила бычка на продажу.

"Надеялся, держал бы его еще, хороший бычок до 7-8 тысяч гривен, если нормальный, 300 килограмм", – добавляет Сергей.

Уже после кражи мужчина узнали, что в Николаевской области уже год орудует банда. Люди жалуются на неуловимых резников скота. Лошади, коровы, козы, птица – берут все. С тушами животных их с поличным и схватили.

Воровали скот – бывший забойщик, его жена и друг семьи. Компания легко открывала крючки, на которые хозяева закрывали хлев.

"Лошадей, коров, телят брали, выводили к машине, грузили в прицеп, везли в деревню, там били, а туши везли на Николаев… Виноват, надо отвечать, жалею", – говорит подозреваемый.

Успели злоумышленники продать десятки голов чужого скота. Сколько заработали – не говорят.

"На данный момент проводится проверка данных лиц на причастность к совершению краж на территории соседней области", – отмечет и. о. заместителя начальника управления Нацполиции в Николаевской области Евгений Нестеренко.

На время следствия похитители животных взяли под домашний арест. Им грозит до шести лет лишения свободы.