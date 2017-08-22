Детское порно распространял в интернете житель Кировоградской области

Во время обыска правоохранители изъяли у обвиняемого компьютер с доказательствами незаконной деятельности парня

В Кировоградской области местного будут судить 27-летнего местного жителя за распространение в интернете порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По результатам предварительного расследования, обвинительный акт по ч. 4 ст. 301 ("Хранении с целью распространения и распространение видеопродукции порнографического характера, содержащей признаки детской порнографии") Уголовного кодекса Украины направлено на рассмотрение суда", – информируют в прокуратуре.

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Отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли у обвиняемого компьютерную технику, с помощью которой и осуществлялось распространение незаконного контента.

"Обнаруженные видео с выводами экспертиз являются порнографическими, содержат признаки детской порнографии и являются ресурсами, предназначенными для пропаганды неупорядоченной половой жизни и разврата, запрещенными в обороте", – добавили правоохранители.

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.

Напомним, в прошлом году в Ровно сотрудники киберполиции разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в интернете детской порнографии.