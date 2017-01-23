Девушка упала с автомобильного моста в Житомирской области

СМИ сообщают о самоубийстве, будто бы во время празднования дня рождения девушка узнала, что ее возлюбленный к ней равнодушен

В Житомирской области покончила с жизнью молодая девушка. Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, погибшая 1998 г.р. упала с автомобильного моста.

"Сообщение о самоубийстве девушки поступило в Ружинский отдел полиции вчера в 05:25 утра. После чего было установлено, что погибшая свела счеты с жизнью путем падения с автомобильного моста. Это произошло на автодороге "Кременец – Белая Церковь" вблизи с. Белиловка, жительницей которого и является погибшая. На месте работала следственно-оперативная группа, тело погибшей было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу", – отмечет издание.

По информации сайта zhitomir.info, 18 января у девушки был день рождения. Праздник компания решила отметить в эти выходные. Молодые люди повеселилсь в одном из развлекательных заведений села, а потом пошли на мост над железной дорогой.

"Рассказывают, будто во время празднования девушка узнала, что парень, которого она любит, к ней равнодушен. Около 3:00 ночи именинница выбросилась с моста на железнодорожные пути", – рассказали сайту местные жители.

Отмечается, что хоронить девушку будут 24 января.

Напомним, под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь ребенку.