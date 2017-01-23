Девушка упала с автомобильного моста в Житомирской области
СМИ сообщают о самоубийстве, будто бы во время празднования дня рождения девушка узнала, что ее возлюбленный к ней равнодушен
В Житомирской области покончила с жизнью молодая девушка. Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, погибшая 1998 г.р. упала с автомобильного моста.
"Сообщение о самоубийстве девушки поступило в Ружинский отдел полиции вчера в 05:25 утра. После чего было установлено, что погибшая свела счеты с жизнью путем падения с автомобильного моста. Это произошло на автодороге "Кременец – Белая Церковь" вблизи с. Белиловка, жительницей которого и является погибшая. На месте работала следственно-оперативная группа, тело погибшей было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу", – отмечет издание.
По информации сайта zhitomir.info, 18 января у девушки был день рождения. Праздник компания решила отметить в эти выходные. Молодые люди повеселилсь в одном из развлекательных заведений села, а потом пошли на мост над железной дорогой.
"Рассказывают, будто во время празднования девушка узнала, что парень, которого она любит, к ней равнодушен. Около 3:00 ночи именинница выбросилась с моста на железнодорожные пути", – рассказали сайту местные жители.
Отмечается, что хоронить девушку будут 24 января.
Напомним, под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь ребенку.
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