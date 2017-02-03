Директора департамента НБУ задержали на взятке в 25 тысяч долларов

Сегодня, 11:21

Отмечается, что одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Директора одного из департаментов Национального банка Украины (НБУ) и трех его сообщников задержали при получении взятки в 25 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тысяч долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства", – говорится в сообщении ГПУ.

Отмечается, что одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черкасской области на крупной взятке в 820 тысяч гривен задержали полковника ГСЧС области.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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