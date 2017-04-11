Директора школы в Винницкой области обвиняют в сексуальных домогательствах

В Винницкой области директора школы в пгт Рудница в Песчанском районе обвиняют в сексуальном домогательстве.

С заявлениями к правоохранителям обратились четыре учительницы и мама 14-летней школьницы. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"Есть четыре заявления от учительниц о том, что со стороны директора были сексуальные домогательства. И одно заявление поступило от матери девочки, которая учится в школе, о ненадлежащем поведении директора. Фактически, пять заявлений. На основании этих заявлений внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 154 Уголовного кодекса Украины "Принуждение к вступлению в половую связь". Продолжается досудебное расследование, факты проверяются. Опрашивают детей, учителя", – рассказали правоохранители.

Отмечаются, что все заявления поступили в полицию в конце марта этого года. Мать 14-летней девочки указала в заявлении о событиях полуторагодичной давности.

"Мать девочки обратилась с заявлением. Сейчас девочке 14 лет. Речь идет о том, что эти домогательства были полтора года назад", – добавили в полиции.

Как сообщают СМИ, жители пгт Рудница в Песчанском районе обвиняют директора Анатолия Украинца в преследовании подчиненных, злоупотреблении спиртным и домогательстве учителей и учеников. Люди требуют освободить и наказать мужчину. В противном случае не будут пускать детей в школу, пишет 33kanal.com. Семья директора обвинения отвергает.

По словам жителей поселка, в школе учатся 118 учеников. Анатолий Украинец работает на должности директора уже 32 года. После обвинений в его адрес коллектив школы разделился на две части. Учителя старшего возраста стали на сторону начальника и опровергают обвинения. У младших же преподавателей постоянно возникают конфликты с директором, из-за этого в школе ротация кадров, рассказывают журналистам жители Рудницы. Один из подобных инцидентов был совсем недавно

"Анатолий Иванович руками родителей захотел уволить классного руководителя 2-го класса и голову профсоюзного комитета школы Ларису Перегинец. Причина – детский травматизм. В школе между собой, как это бывает, подрались ученики. Два месяца молчали, у родителей не было претензий к учительнице. А потом директор к себе вызвал маму одного из пострадавших школьников и обманным путем заставил поехать в больницу, чтобы ей дали справку с ложным диагнозом. После того Анатолий Украинец стал требовать у классной руководительницы, чтобы она уволилась", – утверждают возмущенные местные жители.

По данным СМИ, родители и учителя стали отстаивать право педагога и дальше работать в школе.

Кроме того, жители Рудницы заявляют о домогательствах директор Анатолия Украинца к учителям, детям и выпускникам. Соответствующее заявление уже написали в полицию.

"Это продолжалось годами, люди молчали, потому что их запугивали. Также были домогательства и к 14-летней девочке. Ее директор лапал и целовал. Это привело к стрессовому состоянию, истерике. Девочка начала требовать перевести ее в другую школу, тогда и открылась эта страшная правда", – рассказывают изданию местные жители.

Родственники Анатолия Украинца уверяют, что порядочного мужчину оклеветали.

"Такого не было на 200%. Для чего его оклеветали, мы не знаем. Анатолий Иванович в конце учебного года сам должен был уйти с поста, потому что пенсионного возраста. Он 32 года руководит школой, душу вложил в нее. А скольким учителям дал дорогу в жизнь, а теперь они против него. В 2001 году в семье директора случилась беда – трагически погиб 16-летний сын, который спасал другого ребенка. И когда начались суды, вмешалась система. И здесь опять эта система обливает грязью порядочного мужчину. Есть люди, которые ведутся на это все, но большинство поддерживает директора. Теперь в поселке принудительно против педагога собирают подписи, фальсифицируются видео- и аудиозаписи. Но никто из разумных и порядочных людей в безосновательные обвинения не верит", – рассказали родственники Анатолия Украинца.

Председатель Песчанской РГА Петр Десятник сообщил, что создана комиссия, которая рассматривает жалобу.

"Раньше ко мне не поступали жалобы на директора. Пришли люди и мы пригласили Анатолия Ивановича. Они высказывали претензии. Директор ничего не объяснял, но в его защиту выступала жена. Эмоции в зале зашкаливали. После этого мы сказали директору: или пиши заявление, или мы тебя за подписями 84 человек уволим. Он услышал об этом, не остался до конца разговора и сбежал в больницу. Его обязанности исполняет заместитель", – сказал глава Песчанской РГА Петр Десятник.