ДТП каждые три минуты: почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Украинские водители стали чаще попадать в ДТП, но погибших на дорогах меньше, чем год назад. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные по аварийности за 2016 год, опубликованные Управлением безопасности дорожного движения (УБД) МВД. Но все равно картина печальная: в среднем каждые 3,5 минуты происходит авария, каждые 16 минут в ДТП травмируется человек, каждые 2 часа 45 минут становится на одного погибшего больше.

СТАТИСТИКА. Как видно из инфографики, несмотря на почти 12%-ный рост ДТП, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Увы, почти на 500 человек (+1,5%) увеличилось число травмированных. Намного аккуратнее стали вести себя на дорогах пешеходы — их погибло на 20% меньше, а число аварий из-за них (например, человек неожиданно появился на дороге) снизилось почти вдвое. Осторожнее ездят и водители: они реже превышают скорость, аккуратнее маневрируют и главное — на 20% меньше стали пить за рулем. То есть рост ДТП, зафиксированных патрульной полицией, получился за счет незначительных столкновений, в которых пострадало только "железо". А ранее, по мнению экспертов, на такие ДТП патрульных не вызывали. Традиционно таких мелких ДТП больше всего в Киеве, где за год произошло 28% аварий от общего количества (43 тыс.) или почти столько же, сколько в четырех наиболее аварийных областях страны. Но в Киеве погибших немного — 110 человек, или в среднем один на 400 аварий. В то время как в Львовской области, где потерь на регион больше всего, один погибший приходится на 40 ДТП.

ПОЛИЦИЯ И ЭКСПЕРТЫ. Спи­­кер МВД Артем Шевченко уверен, что и рост количества зафиксированных аварий, и снижение числа погибших связаны с новой формой работы полиции (патрулирование в движении, а не стоя на месте) и профилактикой. "Полицейские фиксируют все обнаруженные ДТП, не отпуская виновного за взятку, как иногда делали гаишники, поэтому цифра аварий больше, чем в 2015 году. А погибших меньше потому, что водители стали ездить аккуратнее и пользоваться ремнями безопасности — профилактика дает результат. Хотя ситуация с безопасностью на дорогах кардинально пока не улучшилась", — сказал нам Шевченко. Транспортный эксперт Николай Корчмаренко говорит, что реально ДТП было еще на 10% больше, чем регистрирует полиция. В статистику полиции не включают аварии, оформленные по европротоколу. Таких, по данным Госфинуслуг, около 15 тыс. в год.

Юрист по ДТП Вадим Володарский объясняет рост числа ДТП экономией. "Люди стараются оплатить ущерб от аварии за счет страхкомпании, с помощью полиса автогражданки, отсюда и рост зарегистрированных ДТП, — сказал нам Володарский. — Погибших ста­­ло меньше из-за дороговизны бензина (люди реже используют авто. — Авт.) и увеличения штрафов (к примеру, взыскание за пьяную езду выросло с 3400 до 10,2 тыс. грн)".

Кроме того, эксперты прогнозируют улучшение ситуации на дорогах с появлением дорожной полиции на трассах страны. Она, напомним, должна заработать этим летом.