ДТП под Запорожьем: перевернулся автозак с 11 заключенными (фото)

В результате аварии один человек получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава, ему оказали медицинскую помощь

Под Запорожьем в ДТП попал автозак, перевозивший 11 заключенных. Авария произошла вчера около 16:00 возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области. Об этом УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.

По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.

Фото: патрульная полиция

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.

Фото: патрульная полиция

Напомним, из-за непогоды критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях. Кроме того, полиция также сообщает о высоком уровне аварийности в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.