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ДТП под Запорожьем: перевернулся автозак с 11 заключенными (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/64_main.1484128052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/64_tn.1484128052.jpg Происшествия и криминал В результате аварии один человек получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава, ему оказали медицинскую помощь

ДТП под Запорожьем: перевернулся автозак с 11 заключенными (фото)

Сегодня, 11:47

В результате аварии один человек получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава, ему оказали медицинскую помощь

ДТП под Запорожьем. Фото: патрульная полиция
ДТП под Запорожьем. Фото: патрульная полиция

Под Запорожьем в ДТП попал автозак, перевозивший 11 заключенных. Авария произошла вчера около 16:00 возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области. Об этом УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.

По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.

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Фото: патрульная полиция 

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.

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Фото: патрульная полиция 

Напомним, из-за непогоды критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях. Кроме того, полиция также сообщает о высоком уровне аварийности в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.  
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