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Дуэт таможенника и пограничника поймали на взятке за перевозку товаров в Крым (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/27_main.1485256794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/27_tn.1485256794.jpg Происшествия и криминал Должностные лица требовали 10 процентов от стоимости товара за беспрепятственный провоз продукции на временно оккупированную территорию АР Крым

Дуэт таможенника и пограничника поймали на взятке за перевозку товаров в Крым (фото)

Сегодня, 13:19

Должностные лица требовали 10 процентов от стоимости товара за беспрепятственный провоз продукции на временно оккупированную территорию АР Крым

В Херсонской области разоблачили на взятке дуэт таможенника и пограничника контрольно-пропускного пункта "Чонгар".

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"Главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Одесского пограничного отряда занимались вымогательством с граждан. За перевозку товара на временно оккупированную территорию АР Крым они требовали определенный процент от его общей стоимости. По факту вымогательства неправомерной выгоды военной прокуратурой Южного гарнизона было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица требовали у граждан оплатить 10 процентов от общей стоимости товара за перемещение автозапчастей на временно оккупированную территорию.

Вымогателей задержали при получении неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли 8600 гривен, полученных в качестве взятки.

Напомним, ранее в январе на крупной взятке задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов. По данным полиции, он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

Кроме этого, у посредника чиновника изъяли 1,6 тысяч долларов США. У него дома нашли 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать должностному лицу.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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