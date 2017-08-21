Двое детей и взрослый погибли в Херсонской области

Смертельный пожар унес жизни двух детей и взрослого в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Трагедия произошла сегодня, около 4:30, в селе Рыково Генического района.

"В с. Рыково Генического района 21 августа, в 4 часа. 30 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которой обнаружены тела трех погибших (из них два ребенка 2011 и 2012 г.р.)", – информируют спасатели.

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Отмечается, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Местное издание "Новый Визит", уточняет, что в результате пожара погибли 33-летний мужчина и двое детей — пяти и шести лет.

Напомним, в Житомирской области продолжают бороться с пожаром на территории "Полеского природного заповедника".