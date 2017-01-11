Двое детей погибли на пожаре в Херсонской области (фото)

В результате происшествия также пострадал дедушка 1954 года рождения, мужчина получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался

В Херсонской области при пожаре погибли двое детей – мальчик 2009 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"11 января в 11:40 на номер Службы спасения "101" в пгт Горностаевка поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Каиры. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена одна из комнат дома на площади 12 кв. м. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли двое детей: мальчик 2009 г.р. и девочка 2011 г.р. Их дедушка 1954 г.р. получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался", – отмечают спасатели.

Фото: ГСЧС

Вероятнее всего, пожар возник из-за детских шалостей с огнем, добавляют в ГСЧС. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня в Херсонской области в поселке Рыково Генического района на пожаре погибли мужчина и женщина 1965 и 1969 года рождения.