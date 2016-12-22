Двух братьев будут судить за жестокое убийство отчима

В Черкасской области будут судить двух братьев, которые жестоко убили своего 54-летнего отчима.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе следствия установлено, что к смерти мужчины причастны 17-летний и 33-летний пасынки убитого. Последние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений со своим отчимом нанесли многочисленные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки и ребер, в результате чего мужчина от полученных телесных повреждений скончался", – отмечают правоохранители.

Сейчас по результатам досудебного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленников направили в суд.

Братьям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черкассах 32-летний мужчина одним ударом убил годовалого малыша.