Двух братьев будут судить за жестокое убийство отчима
Обвиняемые на почве неприязненных отношений до смерти избили мужчину
В Черкасской области будут судить двух братьев, которые жестоко убили своего 54-летнего отчима.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"В ходе следствия установлено, что к смерти мужчины причастны 17-летний и 33-летний пасынки убитого. Последние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений со своим отчимом нанесли многочисленные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки и ребер, в результате чего мужчина от полученных телесных повреждений скончался", – отмечают правоохранители.
Сейчас по результатам досудебного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленников направили в суд.
Братьям грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Черкассах 32-летний мужчина одним ударом убил годовалого малыша.
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