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Двух братьев будут судить за жестокое убийство отчима http://www.segodnya.ua/img/article/7817/66_main.1482341464.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/66_tn.1482341464.jpg Происшествия и криминал Обвиняемые на почве неприязненных отношений до смерти избили мужчину 

Двух братьев будут судить за жестокое убийство отчима

Сегодня, 03:15

Обвиняемые на почве неприязненных отношений до смерти избили мужчину 

Фото: pmg.ua
Фото: pmg.ua

В Черкасской области будут судить двух братьев, которые жестоко убили своего 54-летнего отчима.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе следствия установлено, что к смерти мужчины причастны 17-летний и 33-летний пасынки убитого. Последние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений со своим отчимом нанесли многочисленные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки и ребер, в результате чего мужчина от полученных телесных повреждений скончался", – отмечают правоохранители.

Сейчас по результатам досудебного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленников направили в суд.

Братьям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черкассах 32-летний мужчина одним ударом убил годовалого малыша
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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