Экологическая угроза: нефть испортила гектар земли в Сумской области

Сегодня, 18:19

В результате разгерметизации заборного коллектора произошел разлив нефтеводяной смеси

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Прокуратура Сумкой области начала уголовное производство из-за загрязнения земель Ахтырский района нефтеводяной смесью.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что 23 января текущего года в результате разгерметизации заборного коллектора произошел разлив нефтеводяной смеси, в результате чего загрязнено земельный участок на территории площадью 0,8 га. Кроме того, аналогичная ситуация произошла 28 января этого же года, тогда загрязнено около 0,2 га земли", – отмечают в прокуратуре.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, из-за возможной экологической угрозы в Днепропетровской области правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 276 (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, в результате затопления баржи с краном в местном речпорту Каменского в Днепр вылилось около 300 тонн мазута.
земля, нефть, экология, прокуратура, угрозы, загрязнение, сумская область

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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