Эксперт о взрывах в Сумах, устроенных душевнобольными людьми: Трагедий можно было избежать

Вчера сумские силовики заявили, что, по предварительной версии, взрыв газа в многоквартирном доме 9 января произошел из-за действий душевнобольного человека. Напомним, по словам сумских спасателей, в квартире от плиты был отсоединен газовый шланг, по нему в помещение и поступал газ, который рванул. 26-летний парень получил тяжелые ожоги, разрушены две квартиры, травмы получила и соседская супружеская пара.

"После взрыва владелец квартиры неестественно метался из стороны в сторону", — говорит спикер сумских спасателей Олег Стрилка. Спасатели на месте происшествия заподозрили его в психическом расстройстве.

Это уже второй подобный случай с начала года. Ранее, 3 января, в Сумах владелец квартиры после ссоры с женой открыл газ и зажег его, после чего произошел взрыв. Из-за него погибла женщина. Тогда спикер облуправления полиции Владимир Крупецкий сообщил, что мужчина болен шизофренией. В полиции говорят, что обоих мужчин проверят на вменяемость.

Эксперты уверены — трагедий можно было бы избежать. Глава ассоциации психиатров Украины (АПУ) Семен Глузман говорит, что "взрыватель", поссорившийся с женой, должен был проходить лечение. "Я думаю, что его годами не видели ни медсестра, ни соцработники. Число преступлений, совершаемых психически больными людьми, можно снизить. Власти должны понимать, что у нас сейчас практически отсутствует соцпомощь для таких людей, а она необходима. Имею в виду работу и с самими больными, с их родственниками", — говорит Глузман. По данным АПУ, число психически нездоровых граждан в Украине сейчас составляет около 1—2%, но большинство из них не опасны для окружающих.

ПРОВЕРКА. Врачи говорят, что если человек подозревает, например, соседей в расстройстве психики, то нужно обращаться к психиатру. "Любой гражданин может обратиться в клинику по месту жительства с заявлением, что у него есть подозрения в неадекватности человека. Психиатр принимает решение, приезжать или нет", — говорит член правления АПУ Татьяна Алмаший. А в МВД даже разработали памятку для населения на случай нападения психически больного человека: не делать резких движений, говорить тихим и спокойным голосом и бежать при первой же возможности.