Главарей боевиков "ДНР" будут судить в Винницкой области

Преступники собирали информацию о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ

В Винницкой области будут судить главарей боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Завершено специальное досудебное расследование уголовных производств в отношении четырех главарей боевиков так называемой "ДНР" во главе с командиром мотострелковой бригады, которые осуществляли руководство, организацию и реализацию мероприятий, направленных на осуществление диверсионно-подрывной, разведывательной и террористической деятельности против Украины на так называемом, "Горловском направлении".

Информаторами преступников стали некоторые граждане Украины, которые проживают на линии разграничения. Они систематически предоставляли боевикам на неподконтрольную Украине территорию информацию о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ, а также сообщали о понесенных потерях.

"Боевики организовывали и осуществляли диверсионные атаки и обстрелы мест дислокации военнослужащих, военной техники Вооруженных сил Украины, а также мирного населения на подконтрольной украинской власти территории, в частности городах Горловка, Енакиево, Макеевка и Ясиноватая Донецкой области", – говорится в сообщении прокуратуры.

Преступникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале апреля в Донецкой области задержали 40-летнего мужчину, который почти половину жизни провел в тюрьме, в том числе – за убийство. А после освобождения преступник начал службу в рядах "вооруженных сил" самопровозглашенной "ДНР".