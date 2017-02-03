Голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде (видео)

Местные утверждают, что мужчина начал бросаться на продавцов из квартала красных фонарей еще днем

В Сеть попали жуткие кадры, снятые одним из прохожих в курортном тайском городе Паттайя. На видео запечатлено, как обнаженный турист, по словам полиции, русский, с ножом и отверткой в руках бросается на окружающих. Хулигана удалось задержать, сообщает The Sun.

Местные жители утверждают, что разозленный чем-то обнаженный мужчина начал бросаться на продавцов из местного квартала красных фонарей еще днем. По всей видимости, россиянин не протрезвел до вечера.

Сотрудники полиции не сразу решились задержать вооруженного хулигана. Перед тем, как скрутить его, представители власти преследовали нарушителя около 20 минут. В итоге турист был схвачен. Какое наказание грозит мужчине, неизвестно.



