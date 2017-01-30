Грабители-иностранцы открыли стрельбу по полиции в Николаеве

Сегодня, 15:43

Местные жители ставали жертвами ограблений после знакомства в социальных сетях с одной и той же девушкой. Правоохранителей выяснили, что между грабителями и интернет-знакомой есть определенная связь

Злоумышленники задержаны. Фото: hronika.info
Злоумышленники задержаны. Фото: hronika.info

В Николаеве разоблачили грабителей-иностранцев, которые нападали на молодых парней и отбирали у них мобильные телефоны, золотые украшения и другие ценные вещи. Во время задержания подозреваемых, злоумышленники окрыли стрельбу по полиции.

"В результате проведенных следственно-оперативных действий оперуполномоченные установили личности и местонахождение преступников, двух граждан другого государства 33-х и 28-ми лет, которые при задержании, пытаясь избежать наказания и скрыться от правоохранителей, начали стрелять по оперативникам. Правоохранители задержали грабителей. У преступников изъяты два пистолета, по предварительным выводам газово-дробовые, которые направлены на исследование", – рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Известно, что злоумышленники придумали целую схему  ограбления вместе со своей подругой. Так,  девушка знакомилась с жертвами в соцсетях и договаривалась о встрече, как правило, поздно вечером или ночью, на которую приходили и грабители. Преступники нападали на парней и, забирая все ценные вещи, убегали.

Сейчас грабители находятся под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 УК Украины "Грабеж", что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет, и по ч.2 ст.342 УК Украины "Сопротивление представителю правоохранительного органа", санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, 25 января, на улице Академика Лазарян в Днепре, грабители расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя. При этом нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему, и скрылись.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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