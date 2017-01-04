Грипп убил 50-летнего мужчину в Полтаве

Мужчина лечил пневмонию дома, которая возникла как осложнение после гриппа, и поздно обратился к врачам

В Полтаве зарегистрирована смерть от штамма гриппа H3N2 "Гонконг". В областном центре от вируса умер 50-летний мужчина. Об этом рассказала главный инфекционист Полтавской области Лидия Войтенко, пишет ТСН.

"Мужчина лечил пневмонию дома, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. Пошло осложнение. Через три дня скончался", – отметила медик.

По словам специалиста, заболевание происходило в молниеносной форме, при которой легкие просто разрушаются.

Также она отметила, что погибший не был привит от гриппа, а заразился от родственников.

Напомним, в конце декабря во Львовской области от гриппа умерли женщина и младенец.