Грипп убил 50-летнего мужчину в Полтаве
Мужчина лечил пневмонию дома, которая возникла как осложнение после гриппа, и поздно обратился к врачам
В Полтаве зарегистрирована смерть от штамма гриппа H3N2 "Гонконг". В областном центре от вируса умер 50-летний мужчина. Об этом рассказала главный инфекционист Полтавской области Лидия Войтенко, пишет ТСН.
"Мужчина лечил пневмонию дома, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. Пошло осложнение. Через три дня скончался", – отметила медик.
По словам специалиста, заболевание происходило в молниеносной форме, при которой легкие просто разрушаются.
Также она отметила, что погибший не был привит от гриппа, а заразился от родственников.
Напомним, в конце декабря во Львовской области от гриппа умерли женщина и младенец.
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