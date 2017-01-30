Грипп убил двух людей в Кировоградской области

Медики отмечают, что эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно спокойная

В Кировоградской области на четвертой неделе 2017 года два человека умерли от гриппа.

Об этом сообщается на сайте областного лабораторного центра.

"На четвертой неделе зарегистрировано два летальных случая у лиц с тяжелыми острыми респираторными инфекциями с лабораторным подтверждением вируса гриппа А", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кировоградской области продолжается закономерная тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за прошедшую неделю заболело 3987 человек, из них 63% детей.

"Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превысил значение эпидпорога и находится на уровне – минус 49,4% до эпидпорога. Самый высокий показатель заболеваемости – в Светловодском районе (973,0 на 100 тыс. нас.), самый низкий – в Благовещенском (92,83 на 100 тыс. нас.). За прошедшую неделю в области госпитализировано 324 больных, из них 70% дети и подростки до 17 лет", – добавляют медики.

Напомним, в Киеве на третьей неделе 2017 года (с 16 по 22 января) зарегистрирован первый летальный случай от гриппа.